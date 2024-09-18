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Экономика

Средняя стоимость кредитов наличными в России превысила 29% годовых

Показатель стоимости кредитов наличными вырос до 29,3% в сентябре, сообщает «Коммерсантъ».

Полная стоимость кредита в среднем составила 28,7% годовых в августе. В сентябре этот показатель продолжил рост. В среднем россияне в таких условиях переплатят банкам более 60% от суммы кредитов за 2,5 года, пишет издание.

Объем кредитования снизился за последние три месяца. В августе банки выдали займы на 507 млрд рублей. Это на 13% меньше, чем было в июле. Темпы сокращения в июне и июле составляли по 4%. Также число оформленных займов уменьшилось на 4%. Это говорит о том, что россияне стали брать кредиты на меньшие суммы.

Средний чек опустился до 175 тысяч рублей, а средний срок кредитования, наоборот, вырос до двух лет и девяти месяцев.
Напомним, что Центробанк поднял ключевую ставку до 19% 13 сентября.

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