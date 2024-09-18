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Псковская область представила турмаршрут «С грохотом по фермам» на международной выставке в Москве

Псковская область представила национальный туристический маршрут «С грохотом по фермам, или Глаза боятся, а руки делают» на 30-м Международном форуме-выставке «Отдых» в Москве. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства региона.

Фото: бюро путешествий «Континент тур»

С тонкостями и особенностями псковского маршрута гостей выставки познакомила его автор, директор бюро путешествий «Континент тур» Светлана Баранова. Презентация прошла на стенде национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», где собраны национальные туристические маршруты со всей России.

Нацтурмаршруты прошли экспертную оценку и полностью отвечают требованиям современного туриста. Они продуманы логистически, имеют готовые рекомендации, где разместиться и остановиться, безопасны и комфортны. В программу национальных туристических маршрутов входит посещение культурных достопримечательностей, знакомство с уникальными памятниками природы и национальными парками, заповедниками, дегустация блюд местной кухни в ресторанах и кафе.

Путь маршрута «С грохотом по фермам, или Глаза боятся, а руки делают» проходит по интересным местам и эколокациям Псковской земли: фермам, хуторам и усадьбам. За три дня туристы смогут увидеть Псков, Старый Изборск и Печоры, познакомиться с природой, узнать секреты садоводства, покормить овечек и страусов, научиться ткачеству, росписи, набойке и многому другому. Подробнее о маршруте можно узнать по ссылке.

На стенде посетителям рассказывают о точках притяжения на маршрутах и консультируют по всем вопросам. Также в течение всех трех дней работы выставки будут проходить интерактивы: гостям стенда предстоит отгадать по фото, в каком регионе оно сделано, а по картинкам, сгенерированным нейросетью, предположить, какие поговорки, пословицы и песни они иллюстрируют. Участники викторин получат призы: сумки-шоперы, чехлы и бирки для чемоданов и другие туристические принадлежности и сувениры.

Кроме того, на секции «Конфессиональный туризм: новое звучание многовековых маршрутов» председатель комитета по туризму Псковской области Марина Егорова представит туристический потенциал региона и расскажет о развитии инфраструктуры по точкам маршрутов.

Узнать больше о национальных туристических маршрутах и других вариантах путешествий по России можно на национальном туристическом портале путешествуем.рф, который развивается при поддержке национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

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