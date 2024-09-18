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Общество

Более 100 детей-сирот уже получили квартиры в Псковской области в этом году

113 детей-сирот уже получили квартиры в Псковской области в этом году. Кроме того, планируется купить ещё 13 квартир до конца года, сообщила врио председателя регионального комитета по строительству и ЖКХ Ксения Григорьева в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Ксения Григорьева. Фото: ПАИ

В 2023 году в Псковской области квартиры получили 117 детей-сирот. Кроме того, с 2022 года на территории Пскова был реализован пилотный проект по строительству новых домов для детей-сирот. Именно поэтому в начале года 45 детей были обеспечены новым жильём, рассказала Ксения Григорьева.

Также это программа будет реализовываться и в будущем. «Это приоритетная категория [жителей. – ПАИ], которую мы будем поддерживать», – заключила она.

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