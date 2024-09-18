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Законопроект о садоводстве и огородничестве одобрил аграрный комитет Собрания

Проект закона «Об отдельных вопросах в области ведения гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд в Псковской области» рассмотрел комитет по экономической политике, агропромышленному комплексу, экологии и природопользованию. Заседание прошло под председательством Андрея Козлова. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания

Законопроект депутатам представил председатель правительственного комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Николай Романов. Специалист выделил три основные направления разработанного нормативного правового акта: документ разграничивает полномочия госорганов по регулированию этой сферы, определяет средства массовой информации, в которых может быть размещено сообщение о проведении общего собрания членов садоводческого и огороднического некоммерческого товарищества, а также устанавливает положения, связанные с реализацией региональной политики по поддержке садоводства и огородничества.

«С 2018 года в области работает программа по поддержке садоводов. Когда мы её принимали, начинали с 2,5 млн рублей, сейчас финансирование программы составляет 8 млн рублей. Меры поддержки получают 25 садоводств», – привёл данные Николай Романов, подчеркнув, что программа очень востребована садоводами.

Члены комитета единогласным решением рекомендовали принять законопроект в двух чтениях. 36-я сессия Псковского областного Собрания депутатов пройдёт 19 сентября.

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