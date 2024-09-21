Гастрофестиваль плова «Хоровод дружбы» пройдёт в Островском районе
Гастрономический фестиваль плова «Хоровод дружбы» пройдёт в Островском районе 21 сентября. Об этом сообщили ПАИ в администрации муниципалитета.
Мероприятие пройдёт на территории АНО СОЦ «Юность» (Псковская область, Островский район, деревня Смоленка).
В программе – работа торговых площадок и дегустация, фотозона, катание на мотоциклах, выступление команд и другие активности. Перед гостями выступят певица Лиза Матрёшка и творческие коллективы Островского района.
Для детей будет организована детская программа.
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