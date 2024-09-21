100 детей из Херсонской области отправились на отдых в Крым благодаря помощи Псковского региона

10:43, 21 сентября 2024, ПАИ

100 детей из Херсонской области отправились на три недели в Крым на летний отдых и оздоровление. Это стало возможным благодаря шефской помощи Псковского региона, сообщает телеканал «Первый Псковский».

Дети 6–12 лет из городов Херсонской области будут отдыхать в Евпатории в сентябре этого года. Ребят отбирало Министерство образования Херсонской области при финансовой поддержке Псковской области.

В прошлом году по этой программе в Крыму отдохнуло 70 детей.