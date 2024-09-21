До +18 градусов прогнозируют в Псковской области 22 сентября
Переменная облачность без осадков ожидается в Псковской области 22 сентября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского гидрометцентра.
Температура воздуха по области ночью составит от +1 до +6 градусов, днём – от +13 до +18 градусов.
Будет дуть северный ветер со скоростью 2–7 метров в секунду. Атмосферное давление будет высоким.
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