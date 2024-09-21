До +18 градусов прогнозируют в Псковской области 22 сентября

11:54, 21 сентября 2024, ПАИ

Переменная облачность без осадков ожидается в Псковской области 22 сентября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского гидрометцентра.

Температура воздуха по области ночью составит от +1 до +6 градусов, днём – от +13 до +18 градусов.

Будет дуть северный ветер со скоростью 2–7 метров в секунду. Атмосферное давление будет высоким.