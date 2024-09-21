Более миллиона рублей выманили телефонные мошенники у псковичей

13:52, 21 сентября 2024, ПАИ

Более одного миллиона рублей выманили телефонные мошенники у нескольких жителей Пскова, Великих Лук, Острова и Дно. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Злоумышленники представлялись менеджерами по инвестициям, сотрудниками банков и под предлогами возможности дополнительного заработка в Сети, а также покупки товаров на сайтах похитили деньги собеседников.

Вместе с этим четырём пользователям портала «Госуслуги» из Пскова, Великих Лук, Острова и Псковского района звонили незнакомцы, которые представлялись сотрудниками сотовых компаний и Пенсионного фонда. Они получили доступ к личным кабинетам граждан и заблокировали учётные записи. Потерпевшие, среди которых были и пенсионеры, предоставили незнакомцам свои персональные данные и коды из СМС.

В настоящее время ведётся расследование.