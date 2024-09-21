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Общество

Псковским водителям напомнили о правилах пересечения железнодорожных переездов

Пересечение автомобильных и железных дорог – это зона повышенной опасности. Водителям следует быть особенно внимательными и осторожными, соблюдать правила дорожного движения и меры личной безопасности. Ведь даже при экстренном торможении тормозной путь поезда составляет 1,5–2 тысячи метров, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В результате ДТП на железнодорожных переездах водители и пассажиры автомобилей часто получают тяжёлые травмы или погибают, а транспортные средства обычно не подлежат восстановлению.

Госавтоинспекция напоминает автовладельцам о важных правилах, которые помогут предотвратить ДТП на железнодорожном переезде. Необходимо соблюдать дистанцию между транспортными средствами: переезд может закрыться в любой момент, и автомобиль, который едет впереди, резко затормозит. Если светофор на переезде показывает красный свет, но шлагбаумы ещё открыты – не выезжать на переезд. Водитель может попасть в ловушку: шлагбаумы закроются, когда автомобиль будет на настиле переезда.

При вынужденной остановке на переезде необходимо немедленно высадить людей и принять меры для освобождения железнодорожных путей.

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