Губернатор Ульяновской области наградил директора «Михайловского»

09:53, 22 сентября 2024, ПАИ

Губернатор Ульяновской области Алексей Русских наградил директора Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» Георгия Василевича за вклад в сохранение культурного наследия и достигнутые успехи в реализации на территории Ульяновской области совместных проектов в сфере музейного дела. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Пушкинского заповедника.

Кроме того, губернатор также наградил директоров Всероссийского музея А.С. Пушкина (Санкт-Петербург), Государственного историко-литературного музея-заповедника А.С. Пушкина (Московская область) и Государственного музея А.С. Пушкина (Москва).

Торжественная церемония прошла 19 сентября на сцене Ульяновского драматического театра.

Отметим, что большое музейное собрание «У каждого из нас свой Пушкин» стало завершающим мероприятием XVII съезда Сообщества пушкинских музеев в Ульяновске. На мероприятии собрались порядка 400 человек, чьи профессиональные интересы заключены в сфере изучения жизни и творчества Александра Пушкина.

Напомним, что 20 сентября Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» открыл выставку «Портреты писателей. Графика Николая Предеина» в «Доме Языковых» в Ульяновске.