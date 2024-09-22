Федеральные спикеры провели лекции на форуме «Волонтёрство через всю жизнь» в Печорах
Федеральные спикеры провели лекции на форуме «Волонтёрство через всю жизнь» в Печорах, перед волонтёрами выступил в том числе гендиректор Санкт-Петербургского проектного офиса «Культурная столица» Алексей Матвеев. Об этом сообщается в группе «Доброволец Псковской области» в соцсети «ВКонтакте».
Форум добровольцев развернул свою работу в Печорах на базе центра «Истоки» с 20 по 22 сентября. В последний день участники форума углубились в вопросы грантовой деятельности, узнав о том, как выиграть финансирование на воплощение проекта.
«Волонтёрам невероятно повезло, потому что Алексей Матвеев является федеральным экспертом грантовых конкурсов и образовательных программ в сфере социального проектирования, молодёжной политики и креативных индустрий. С нетерпением ждём увеличения числа участников грантовых конкурсов из Псковской области, а от них – проектов, направленных на развитие добровольчества», – отметили организаторы.
Мероприятие прошло в рамках реализации программы развития молодёжной политики «Регион для молодых» Росмолодёжи.
Федеральные спикеры провели лекции на форуме «Волонтёрство через всю жизнь» в Печорах
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