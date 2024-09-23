Псковские специалисты рассказали херсонским коллегам о внедрении социального контракта
Специалисты регионального комитета по социальной защите организовали рабочее совещание в режиме телемоста с коллегами из Министерства труда и социальной политики Херсонской области. Они обсудили возможности реализации соцконтракта, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства Псковской области.
Опытом работы готовы поделиться специалисты Псковской области, подчеркнула заместитель председателя регионального комитета по соцзащите Татьяна Николаева. Наработанная база успешных примеров ведения бизнеса, запущенного с помощью заключения социального контракта псковичами, будет использоваться в практике коллег из Херсонской области.
Вопрос формирования бизнес-плана проработан со специалистами Генического муниципального округа. Взаимодействие продолжается и со Скадовским муниципальным округом.
Отметим, с начала года жители Псковской области заключили около тысячи соцконтрактов, а с момента начала оказания услуги в регионе – около 6,9 тысячи, общая сумма господдержки составила порядка миллиарда рублей.
Выпускники президентской «Школы мэров» из Псковской области поделятся полученным опытом с муниципальными коллегами
В псковском УКП СИЗО-1 поговорили о дорогах России и провели награждение победителей онлайн-олимпиад
Конкурс «Псковская область. Россия начинается здесь» запустили для молодёжи из Белоруссии
Псковские специалисты рассказали херсонским коллегам о внедрении социального контракта