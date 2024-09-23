Псковские специалисты рассказали херсонским коллегам о внедрении социального контракта

18:40, 23 сентября 2024, ПАИ

Специалисты регионального комитета по социальной защите организовали рабочее совещание в режиме телемоста с коллегами из Министерства труда и социальной политики Херсонской области. Они обсудили возможности реализации соцконтракта, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства Псковской области.

Опытом работы готовы поделиться специалисты Псковской области, подчеркнула заместитель председателя регионального комитета по соцзащите Татьяна Николаева. Наработанная база успешных примеров ведения бизнеса, запущенного с помощью заключения социального контракта псковичами, будет использоваться в практике коллег из Херсонской области.

Вопрос формирования бизнес-плана проработан со специалистами Генического муниципального округа. Взаимодействие продолжается и со Скадовским муниципальным округом.

Отметим, с начала года жители Псковской области заключили около тысячи соцконтрактов, а с момента начала оказания услуги в регионе – около 6,9 тысячи, общая сумма господдержки составила порядка миллиарда рублей.