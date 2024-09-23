Выпускники президентской «Школы мэров» из Псковской области поделятся полученным опытом с муниципальными коллегами

19:52, 23 сентября 2024, ПАИ

Встреча губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с выпускниками программы развития муниципального кадрового управленческого резерва «Школа мэров» прошла в правительстве Псковской области сегодня, 23 сентября. В Президентской академии прошли обучение главы Локнянского муниципального округа Иван Белугин и администрации городского поселения «Пушкиногорье» Пушкиногорского района Александр Афанасьев, сообщили в региональном правительстве.

Встреча прошла при участии председателя ассоциации «Совет муниципальных образований Псковской области», главы Красногородского муниципального округа Валентины Понизовской.

Глава региона поздравил выпускников программы с успешным окончанием обучения. В свою очередь, завершившие курс «Школы мэров» чиновники выразили благодарность Михаилу Ведерникову за возможность участвовать в проекте, отметив, что получили большой объём ценной информации и навыков.

Программа особое внимание уделяет анализу деятельности органов местного самоуправления и корректировке неэффективных процессов. Лучшие практики других субъектов РФ использованы в обучении, в ходе учебного процесса коллеги-муниципалы из других регионов делились своим опытом. Михаил Ведерников предложил выпускникам делиться приобретёнными знаниями на базе ассоциации «Совет муниципальных образований Псковской области».

В правительстве отметили, что следующими претендентами на обучение в «Школе мэров» стали шесть человек – представители Бежаницкого, Плюсского, Новоржевского муниципальных округов, а также Гдовского, Пустошкинского и Палкинского районов.