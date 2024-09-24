Какие вызовы стоят перед главой региона в ближайшее время, рассказал Александр Котов

18:00, 24 сентября 2024, ПАИ

Какие вызовы стоят перед главой региона в ближайшее время, рассказал председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове во вторник, 24 сентября.

«Работа губернатора – это один сплошной вызов, потому что стоит только сгладить острые углы какой-либо проблемы, как возникает новая», – отметил гость студии.

«На мой взгляд в ближайшее время самой больной и самой острой будет проблема ЖКХ. Это изношенность сетей, котельных, что всегда чревато какими-то нестандартными ситуациями, авариями, в том числе. Нам сейчас нужно обратить на это внимание и уже есть намерения создать рабочую группу, которая проработает системные подходы», – подчеркнул Александр Котов.

Он также напомнил, что президент РФ Владимир Путин также обратил внимание на эту проблему и на её решение будут выделяться федеральные средства.

«Если говорить объективно, мы сейчас очень серьёзно поработали с нашей дорожной сетью, увеличивается количество дорог, которые приведены в нормативное состояние. Также ремонтируются объекты наших социальных учреждений: больниц, школ, детских садов», – резюмировал председатель регионального парламента.