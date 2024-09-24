Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Политика

Какие вызовы стоят перед главой региона в ближайшее время, рассказал Александр Котов

Какие вызовы стоят перед главой региона в ближайшее время, рассказал председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове во вторник, 24 сентября.

Александр Котов. Фото: ПАИ

«Работа губернатора – это один сплошной вызов, потому что стоит только сгладить острые углы какой-либо проблемы, как возникает новая», – отметил гость студии.

«На мой взгляд в ближайшее время самой больной и самой острой будет проблема ЖКХ. Это изношенность сетей, котельных, что всегда чревато какими-то нестандартными ситуациями, авариями, в том числе. Нам сейчас нужно обратить на это внимание и уже есть намерения создать рабочую группу, которая проработает системные подходы», – подчеркнул Александр Котов.

Он также напомнил, что президент РФ Владимир Путин также обратил внимание на эту проблему и на её решение будут выделяться федеральные средства.

«Если говорить объективно, мы сейчас очень серьёзно поработали с нашей дорожной сетью, увеличивается количество дорог, которые приведены в нормативное состояние. Также ремонтируются объекты наших социальных учреждений: больниц, школ, детских садов», – резюмировал председатель регионального парламента.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












24 сентября 2024

Какие вызовы стоят перед главой региона в ближайшее время, рассказал Александр Котов
24 сентября 2024

Александр Котов: В состав Плюсского окружного Собрания депутатов вошли опытные и подготовленные люди
24 сентября 2024

Александр Котов назвал отличие кандидата партии власти от других претендентов на выборах
24 сентября 2024

Александр Котов: В Гдовском районе долгое время не было команды и ответственного лидера
24 сентября 2024

Александр Котов: Нельзя вмешиваться в процесс формирования команды избранного главы Гдовского района
24 сентября 2024

Александр Котов назвал задачи, стоящие перед избранным главой Гдовского района Иваном Мешковым
24 сентября 2024

Александр Котов станет гостем программы «Оглавление»
24 сентября 2024

Новый глава Гдовского района: Я осознаю ответственность, которая ложится на мои плечи

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...