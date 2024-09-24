Вера Емельянова и Андрей Ермаков проконтролировали ход строительства школ в Себежском районе

09:59, 24 сентября 2024, ПАИ

Первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова и руководитель регионального комитета по образованию Андрей Ермаков проинспектировали процесс строительства школ в Себежском районе. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Визит в муниципалитет прошёл по поручению губернатора Михаила Ведерникова для контроля за ходом работ на объектах президентского нацпроекта «Образование». В Себежском районе строятся два учреждения: школа на 825 мест в Себеже и пристройки к средней школе на 250 мест в деревне Кузнецовка. Работы по закрытию контуров зданий уже завершены. Специалисты приступили к внутренней отделке и благоустройству прилегающих территорий.

В проведении работ наблюдается положительная динамика, а заказчику и подрядчикам даны рекомендации по реализации важных мероприятий социальных проектов, отметила Вера Емельянова.