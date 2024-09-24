До +24 градусов прогнозируют в Псковской области 25 сентября
Переменная облачность ожидается на территории Псковской области 25 сентября, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковского гидрометцентра.
Ночью погода будет без существенных осадков, днём возможен местами небольшой дождь. Будет дуть ветер южных направлений со скоростью от четырёх до девяти метров в секунду.
Температура воздуха по области ночью составит от +8 до +13 градусов, днём – от +19 до +24. Атмосферное давление будет низким.
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