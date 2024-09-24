В УЕФА большинство одобрило проведение матчей юношеской сборной России по футболу на нейтральных полях

15:12, 24 сентября 2024, ПАИ

Большинство членов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) поддержало допуск российских национальных команд до 17 лет с проведением матчей на нейтральных полях. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на слова президента Белорусской федерации футбола Николая Шерстнева.

Руководство УЕФА обсуждает вопрос допуска сборных России и Белоруссии до 17 лет к международным матчам. «Гораздо больше стран поддержало. Единицы были из тех, кто высказывался против или с осторожностью. Но принцип, что футбол вне политики, возымел роль главенствующую», – сообщил Николай Шерстнев.

«Дальше, думаю, это будет обсуждаться на исполкоме УЕФА, потому что в союзе услышали, что большинство за допуск сборных России до 17 лет. Нужно первый шаг сделать, разрешить играть на нейтральных полях», – добавил президент Белорусской федерации футбола.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».