Жителям Псковской области напомнили обновлённые правила пограничного режима, связанные с маломерными судами

16:18, 24 сентября 2024, ПАИ

Пограничное управление ФСБ России по Псковской области напомнило жителям и гостям региона об изменениях в правилах пограничного режима в соответствии с приказом ФСБ России от 25 мая 2024 года № 205. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

Изменения вступают в силу с 1 октября 2024 года.

В частности, постановка на учёт маломерного судна (средства передвижения по льду) осуществляется не позднее трёх рабочих дней после дня получения отделением (пограничной заставой) в Гдове от собственника (владельца) маломерного судна (средства) уведомления о постановке его на учёт.

Сама же постановка на учёт маломерного судна (средства), подлежащего учёту, осуществляется с присвоением ему учётного номера. Присвоенный учётный номер сообщается отделением (пограничной заставой) в Гдове лицу, представившему уведомление, с использованием тех же средств связи, посредством которых представлено уведомление, либо при личном обращении лица, представившего уведомление, в отделение (пограничную заставу) в Гдове.

Кроме того, выход маломерного судна (средства) из пункта базирования в российскую часть вод Псковско-Чудского водоёма осуществляется с уведомлением отделения (пограничной заставы) в Гдове собственником (владельцем) маломерного судна (средства) либо лицом, которое будет управлять им, не позднее, чем за два часа до его выхода.

Требования по порядку постановки на учёт и подачи уведомлений применяются также к лицам, использующим в российской части вод Псковско-Чудского водоёма механические транспортные средства в качестве средств передвижения по льду, к которым в том числе отнесены автомобили.

Для управляющих судами (средствами) и находящихся на них лиц дополнена возможность предъявления сотруднику пограничного органа для проверки не только оригинала или бумажной копии документа, удостоверяющего личность, но и его электронной копии.

При этом лицам, находящимся на маломерных судах (средствах), запрещается осуществлять без разрешения начальника Пограничного управления ФСБ России по Псковской области фото- и видеосъёмку пограничных катеров, пограничных моторных лодок и лиц, находящихся на них, должностных лиц пограничных органов, пограничных знаков, инженерно-технических сооружений, других объектов пограничных органов, в том числе с использованием сверхлёгких воздушных судов, безмоторных летательных аппаратов, не имеющих механического привода.

Кроме того, запрещено вести стрельбу из любого вида оружия в направлении территории сопредельного государства, запускать беспилотные воздушные суда и безэкипажные суда в направлении государственной границы.

За нарушение правил пограничного режима предусмотрена административная ответственность.

Более подробную информацию можно получить по телефонам отделение (пограничная застава) в Гдове (8 8113) 13-31-30, (8 8113) 12-30-72, пограничный пост в Кишкино (8 8113) 12-32-53, для направления уведомлений факс (8 8113) 12-13-31.

Почтовый адрес Гдов, улица Ленинградская, 9, индекс 181600.