Григорий Стороненков: Человека надо настроить на созидание

17:08, 24 сентября 2024, ПАИ

Новая форма непосредственного участия жителей в местном самоуправлении начинает работать в Пскове. Депутаты городской Думы стали её застрельщиками. Что такое инициативное проектирование, что могут получить в результате люди, как принять участие и каким образом можно заразить псковичей активностью – в интервью с депутатом Псковской городской Думы по округу № 12 Григорием Стороненковым.

Окрылённые успехом

– Григорий Иванович, мы много говорили о ТОС, теперь на комитете, а затем на сессии городской Думы прозвучало «инициативное проектирование». И как оказалось, ваш, 12-й округ уже активно работает в этом направлении, есть конкретные проекты благоустройства. Когда это началось, и куда ветер дует?

– В позапрошлом году мы выиграли рейтинговое голосование на благоустройство территории возле так называемой «Белочки» – рядом с домом № 8 на улице Технической по программе «Формирование комфортной городской среды». В связи с тем, что финансирование было ограничено, всю территорию, которую предполагали к благоустройству, сделать не смогли. И поэтому решили обустроить вторую часть из какого-нибудь иного источника.

– И стали искать этот источник?

– Именно так, стали изучать возможности. И оказывается, есть такой инструмент – инициативное проектирование, в рамках которого можно получить финансирование из регионального бюджета на благоустройство тех или иных территорий. Районные центры Псковской области активно участвовали в инициативном проектировании, а Псков – ещё нет.

В прошлом году мы впервые решили поучаствовать и выиграли конкурс. Город рекомендовал наш проект, областная комиссия утвердила его к благоустройству в 2024 году. Был найден подрядчик – сделали и территорию «Белочки», а в настоящее время подрядная организация занимается вторым этапом, так называемым «Белочкиным хуторком». Окончательно там всё будет готово к концу октября – территорию сдадут полностью. И естественно, окрылённые успехом, мы поняли, что инструмент работает, и им можно пользоваться.

А не замахнуться ли нам?

– Процесс запустили, но на одном проекте не остановились?

– Конечно. У нас же было определено пять территорий, о которых всё время говорили жители, изъявляя желание их благоустроить. Поэтому мы решили в этом году замахнуться на все пять территорий – делать, так делать!

В Совете округа я спросил: «Кто хочет возглавить проекты?» Желающие нашлись, и мы решили, что будем заявлять все наши пять инициатив. Каждый руководитель проекта нашёл по 10 инициативных жителей округа. И начали работать. Сейчас активно трудимся, чтобы все эти задумки оформить.

– Понятно, что задача непростая, интересно, какие у неё главные условия?

– Каждая инициатива подразумевает наличие проектной документации, сметы, презентационных материалов, определённое количество публикаций в СМИ.

В софинансировании должны участвовать муниципальное образование, организации, частные лица, необходимо также трудовое участие жителей. За все показатели начисляются баллы.

Сейчас, пока идёт кропотливая бумажная работа, некоторые вопросы, как назначение собраний граждан, проходят через городскую Думу.

На постоянной связи

– Когда, кстати, первое такое собрание?

– Первое собрание по «Соколинке» состоится 26 сентября. Там тоже поставлены определённые условия, например, какое количество людей – потенциальных благополучателей было привлечено к работе. Так что мы сейчас находимся в активной фазе работы над сбором документов и подачи этих заявок, сроки на которые определены до 7 октября. Пытаемся всё сделать грамотно, не знаю, как у нас выйдет, но мы стараемся.

– Конкурентов у вас, так понимаю, не много?

– В Пскове ещё только 1-й городской округ заявился на проект.

– Победитель будет объявлен один?

– В прошлом году так и было. А в этом сняли ограничение. Поэтому участвуем по полной программе.

– Ваши коллеги-депутаты часто сетуют на недостаточную активность граждан. Посоветуйте, как замотивировать людей?

– Это просто – мы с жителями находимся на постоянной связи, в общем информационном поле, решаем задачи благоустройства микрорайона, начиная от определения территории для этих инструментов, которыми будем пользоваться, до привлечения их к реализации тех или иных проектов.

Когда люди видят, что их сегодняшняя активность приводит к результату, тогда они включаются в творческий процесс и хотят сделать что-то конкретное. То есть они начинают творить. А состояние творчества – всегда отличный созидательный процесс. Вот и надо настроить человека на созидание.