Пригородные поезда между Псковской областью и Белоруссией будут курсировать по субботам с 28 сентября
Пригородные поезда между Псковской областью и Республикой Беларусь с 28 сентября будут курсировать по субботам вместо среды. Об этом сообщается в группе «Российские желеzные дороги РЖД» в соцсети «ВКонтакте».
«Для удобства пассажиров изменится периодичность движения пригородных поездов по маршрутам Великие Луки – Алёща и Новосокольники – Алёща. С 28 сентября поезда будут ходить круглогодично по субботам вместо среды», – говорится в сообщении.
Так, будут следовать по изменённому расписанию поезда № 6655 Великие Луки – Алёща, № 6656 Алёща – Новосокольники, № 6657 Новосокольники – Алёща, № 6658 Алёща – Великие Луки.
В РЖД напомнили, что движение пригородных поездов организовано с возможностью беспересадочного следования до станции Алёща с упрощённой процедурой пограничного контроля.
«На станции Алёща поезда будут также удобно состыкованы для пересадки на пригородный поезд Белорусской железной дороги в Полоцк, а из Полоцка пассажир может доехать до любой точки Беларуси», – добавили в пресс-службе РЖД.
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