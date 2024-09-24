Пригородные поезда между Псковской областью и Белоруссией будут курсировать по субботам с 28 сентября

19:32, 24 сентября 2024, ПАИ

Пригородные поезда между Псковской областью и Республикой Беларусь с 28 сентября будут курсировать по субботам вместо среды. Об этом сообщается в группе «Российские желеzные дороги РЖД» в соцсети «ВКонтакте».

«Для удобства пассажиров изменится периодичность движения пригородных поездов по маршрутам Великие Луки – Алёща и Новосокольники – Алёща. С 28 сентября поезда будут ходить круглогодично по субботам вместо среды», – говорится в сообщении.

Так, будут следовать по изменённому расписанию поезда № 6655 Великие Луки – Алёща, № 6656 Алёща – Новосокольники, № 6657 Новосокольники – Алёща, № 6658 Алёща – Великие Луки.

В РЖД напомнили, что движение пригородных поездов организовано с возможностью беспересадочного следования до станции Алёща с упрощённой процедурой пограничного контроля.

«На станции Алёща поезда будут также удобно состыкованы для пересадки на пригородный поезд Белорусской железной дороги в Полоцк, а из Полоцка пассажир может доехать до любой точки Беларуси», – добавили в пресс-службе РЖД.