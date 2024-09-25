Заместители руководителя Управления Росреестра по Псковской области станут гостями программы «Среда обитания»

12:59, 25 сентября 2024, ПАИ

Первый и второй заместители руководителя Управления Росреестра по Псковской области Елена Шефова и Анна Иванова станут гостями программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в среду, 25 сентября, в 14:00.

Сколько сделок с недвижимостью уже оформили в этом году жители Псковской области? Что такое государственный земельный надзор и есть ли особенности проведения проверок соблюдения земельного законодательства в 2024 году? Что такое национальная система пространственных данных и для чего она нужна? Как в нашем регионе работают порталы «Земля для стройки» и «Земля для туризма»? Как в Псковской области идут «гаражная» и «дачная» амнистии?

Об этом и многом другом – в эфире программы «Среда обитания» сегодня в 14:00. Видеотрансляцию программы смотрите на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».