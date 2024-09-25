Более двух тысяч контрольно-надзорных мероприятий провёл псковский Росреестр с начала года

16:40, 25 сентября 2024, ПАИ

Более 2 200 контрольно-надзорных мероприятий провёл псковский Росреестр в этом году, рассказала заместитель руководителя Управления Росреестра по Псковской области Анна Иванова в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в среду, 25 сентября.

«Причём проверок мало, в основном это были наблюдения за соблюдением обязательных требований и выездные обследования. У нас объявлено около 400 предостережений», – отметила гостья студии.

При этом в настоящее время штрафов практически нет. «Мы не штрафуем, потому что есть определённые смягчения административной ответственности, которые предусмотрены кодексом РФ об административных правонарушениях. И если правонарушение совершено впервые, то штраф можно заменить на предупреждение», – подчеркнула она.

Кроме того, Анна Иванова отметила, что даже если штраф был наложен, то в течение 20 дней с момента вынесения постановления, можно оплатить только его половину.