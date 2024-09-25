Проекты по защите животных обсуждают в медиацентре ПАИ

15:14, 25 сентября 2024, ПАИ

Круглый стол, посвящённый деятельности зоозащитных некоммерческих организаций в Псковской области, проходит в медиацентре ПАИ сегодня, 25 сентября.

Какую долю в деятельности зоозащитных НКО занимает проектная деятельность? Каковы её задачи и перспективы? Как работают проекты, которые реализуются на базе псковских зоозащитных НКО? С какими проблемами сталкиваются НКО в своей деятельности при подготовке грантовых заявок? Это и многое другое обсуждаем с экспертами.