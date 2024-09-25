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Общество

Проекты по защите животных обсуждают в медиацентре ПАИ

Круглый стол, посвящённый деятельности зоозащитных некоммерческих организаций в Псковской области, проходит в медиацентре ПАИ сегодня, 25 сентября.

Фото: ПАИ

Какую долю в деятельности зоозащитных НКО занимает проектная деятельность? Каковы её задачи и перспективы? Как работают проекты, которые реализуются на базе псковских зоозащитных НКО? С какими проблемами сталкиваются НКО в своей деятельности при подготовке грантовых заявок? Это и многое другое обсуждаем с экспертами.

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