Ещё девять километров трассы Остров – Вышгородок – граница с Латвией отремонтировали по нацпроекту

18:10, 25 сентября 2024, ПАИ

Участок автодороги Остров – Вышгородок – граница с Латвийской Республикой введён в эксплуатацию после ремонта по президентскому национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Об этом ПАИ сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Специалисты обновили девять километров трассы (с 28-го по 37-й километр) на границе Островского района и Пыталовского муниципального округа. На эти цели выделено порядка 216 миллионов рублей из федерального бюджета.

В ходе ремонта подрядчик восстановил асфальтобетонное покрытие, отремонтировал водопропускные трубы, пересечения, примыкания, съезды, а также существующие стоянки и площадки отдыха, укрепил обочины и откосы.

Также привёл в порядок существующие автобусные остановки: выполнил обустройство остановочных и посадочных площадок с пандусами, где уложил тактильную плитку для передвижения маломобильных групп населения, установил автопавильоны, скамейки и урны. Для безопасности дорожного движения нанесена разметка с дублированием дорожных знаков на проезжей части.

Автомобильная дорога Остров – Вышгородок – граница с Латвийской Республикой является важной транспортной артерией, которая обеспечивает сообщение грузового и пассажирского транспорта через Островский район и Пыталовский муниципальный округ до границы с соседним государством.

Поэтапный ремонт трассы ведётся с самого начала реализации дорожного нацпроекта в регионе. В следующем году подрядчик приведёт к нормативу второй участок дороги протяжённостью восемь километров (с 20-го по 28-й километр) в Островском районе.

Обновлением дороги занималась подрядная организация ООО «АДП» по контракту с ГБУ ПО «Псковавтодор».