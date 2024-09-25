Выставка «Хочу на море» в Пскове

Выставка «Хочу на море» открылась в выставочном зале Псковского областного центра народного творчества. Экспозицию подготовили Псковский кукольный дом и Творческий союз мастеров по войлоку.

Авторские куклы, текстиль, войлок, множество аксессуаров из шерсти, морские сувениры, фотографии, воспоминания о морских поездках, дальних путешествиях, солнечных днях, детстве, бархатном сезоне, пиратах и рыбах – всё это в фоторепортаже Андрея Степанова.