Псковская область развивает сотрудничество с ДНР

11:48, 26 сентября 2024, ПАИ

Псковская область развивает сотрудничество в новыми регионами России. На базе Фонда инвестразвития региона состоялось первое совместное онлайн-мероприятие с участием представителей Минэкономразвития Донецкой народной республики и профильных ведомств Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в фонде.

Встреча проводилась для выявления опыта работы регионов, который может быть полезным для дальнейшего совместного сотрудничества.

В ходе мероприятия председатель комитета по экономическому развитию и инвестиционной политики Андрей Михеев рассказал об итогах и особенностях экономического развития Псковской области. Кроме того, к присутствующим обратилась директор Фонда инвестиционного развития Псковской области Екатерина Ершова. Она поделилась опытом работы фонда по всестороннему сопровождению инвесторов от старта до реализации проектов.

Также на встрече директор центра «Мой бизнес» Анастасия Иванова рассказала, какую поддержку оказывает организация для развития малого и среднего предпринимательства региона.

Кроме прочего, исполняющий обязанности генерального директора особой экономической зоны «Моглино» Алексей Брижаха представил презентацию возможностей ОЭЗ для инвесторов и о действующих резидентах.

Итогом совещания стала договоренность о следующей онлайн-встрече в формате В2В с участием предприятий обоих регионов. Представители бизнеса смогут обсудить потребности и получат возможность найти потенциальных партнеров для заключения контрактов, отметили в фонде.