Режиссёр Алексей Свиридов станет гостем программы «Минкульт»
Режиссёр кино, социальных и театральных проектов, сценарист, актёр, а также преподаватель режиссуры и законов драматургии Алексей Свиридов станет гостем программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в четверг, 26 сентября, в 14:00.
Темы для обсуждения:
- «Высшая цель»: зачем существует кино и какую задачу должен ставить перед собой профессиональный режиссёр?
- «16 строк»: как пришла идея снять фильм о герое СВО и как шла работа над картиной?
- «В поисках образа»: насколько тяжело найти актёра, которому предстоит сыграть жившего в действительности героя и защитника?
- «Не верю»: как снять фильм, который заставит зрителя погрузиться в историю и прожить её?
- «Постоянный труд»: можно ли снять гениальное кино и что для это нужно?
Об этом и многом другом – в эфире программы «Минкульт» сегодня в 14:00. Видеотрансляцию программы смотрите на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».
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