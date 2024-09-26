Режиссёр Алексей Свиридов станет гостем программы «Минкульт»

11:36, 26 сентября 2024, ПАИ

Режиссёр кино, социальных и театральных проектов, сценарист, актёр, а также преподаватель режиссуры и законов драматургии Алексей Свиридов станет гостем программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в четверг, 26 сентября, в 14:00.

Темы для обсуждения:

«Высшая цель»: зачем существует кино и какую задачу должен ставить перед собой профессиональный режиссёр?

«16 строк»: как пришла идея снять фильм о герое СВО и как шла работа над картиной?

«В поисках образа»: насколько тяжело найти актёра, которому предстоит сыграть жившего в действительности героя и защитника?

«Не верю»: как снять фильм, который заставит зрителя погрузиться в историю и прожить её?

«Постоянный труд»: можно ли снять гениальное кино и что для это нужно?

Об этом и многом другом – в эфире программы «Минкульт» сегодня в 14:00. Видеотрансляцию программы смотрите на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».