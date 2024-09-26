Режиссёр Алексей Свиридов: Большинство кинокартин работают на развлечение

15:33, 26 сентября 2024, ПАИ

Большинство российских кинокартин работают на развлечение, а не на продвижение социально-значимых тем. Об этом заявил режиссёр кино, социальных и театральных проектов, сценарист, актёр, а также преподаватель режиссуры и законов драматургии Алексей Свиридов в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 26 сентября.

«Сколько картин, которые поднимают низкопробные темы. Это же будут примеры для молодёжи, они будут про это думать, говорить, обсуждать», – отметил Алексей Свиридов.

Сам режиссёр, в свою очередь, ставит перед собой задачу привнести духовно-нравственное начало в кино. Также он отметил, что в России есть и талантливые режиссёры, но многие из них бездуховные.