Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Режиссёр Алексей Свиридов: Большинство кинокартин работают на развлечение

Большинство российских кинокартин работают на развлечение, а не на продвижение социально-значимых тем. Об этом заявил режиссёр кино, социальных и театральных проектов, сценарист, актёр, а также преподаватель режиссуры и законов драматургии Алексей Свиридов в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 26 сентября.

Фото: ПАИ

«Сколько картин, которые поднимают низкопробные темы. Это же будут примеры для молодёжи, они будут про это думать, говорить, обсуждать», – отметил Алексей Свиридов.

Сам режиссёр, в свою очередь, ставит перед собой задачу привнести духовно-нравственное начало в кино. Также он отметил, что в России есть и талантливые режиссёры, но многие из них бездуховные.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












26 сентября 2024

Крышу многоквартирного дома капитально отремонтировали в Печорском районе
26 сентября 2024

Бельско-Устьевскую церковь реставрируют в Порховском районе
26 сентября 2024

Режиссёр Алексей Свиридов: Большинство кинокартин работают на развлечение
26 сентября 2024

Первую курбатовскую премию вручили в Пскове
26 сентября 2024

Экологический субботник провели в Новоржевском округе
26 сентября 2024

Около 3 500 учеников в Псковской области участвуют в проекте «Билет в будущее»
26 сентября 2024

Полицейские обеспечили безопасность граждан на открытии мемориального комплекса в Выбутах
26 сентября 2024

Проектно-образовательная программа «Хакатон» стартовала в Псковской области

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...