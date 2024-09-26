Бельско-Устьевскую церковь реставрируют в Порховском районе

15:45, 26 сентября 2024, ПАИ

Работы по ремонту, реставрации и приспособлению для современного использования на объекте прововятся в Бельско-Устьевской церкви («Церковь Вознесения») XIX века в Порховском районе. Об этом ПАИ сообщили в комитете по охране объектов культурного наследия Псковской области.

Подрядчик должен выполнить реставрацию фасадов, интерьеров, дверных и оконных заполнений, лестницы и полов, а также выполнить благоустройство и работы по инженерным сетям.

Напомним, что в 2022 году был выполнен первый этап ремонтно-реставрационных работ на Памятнике.

В настоящее время продолжаются работы по благоустройству территории вокруг Бельско-Устьевской церкви. В частности, производится укладка бордюров, водоотводных лотков, организация пешеходных дорожек, ведутся работы по нанесению санирующей штукатурки на цоколе храма, начата булыжная отмостка цоколя, во внутреннем объеме продолжаются лепные и штукатурные работы.



Фото: комитет по охране ОКН Псковской области



Фото: комитет по охране ОКН Псковской области



Фото: комитет по охране ОКН Псковской области



Фото: комитет по охране ОКН Псковской области



Фото: комитет по охране ОКН Псковской области



Фото: комитет по охране ОКН Псковской области











Подрядчик уже закончил работы по прокладке наружных сетей водоснабжения и электрообеспечения, а также по монтажу молниеотводов и заземления.