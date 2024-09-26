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Общество

Бельско-Устьевскую церковь реставрируют в Порховском районе

Работы по ремонту, реставрации и приспособлению для современного использования на объекте прововятся в Бельско-Устьевской церкви («Церковь Вознесения») XIX века в Порховском районе. Об этом ПАИ сообщили в комитете по охране объектов культурного наследия Псковской области.

Бельско-Устьевскую церковь реставрируют в Порховском районе. Фото: комитет по охране ОКН Псковской области

Подрядчик должен выполнить реставрацию фасадов, интерьеров, дверных и оконных заполнений, лестницы и полов, а также выполнить благоустройство и работы по инженерным сетям.

Напомним, что в 2022 году был выполнен первый этап ремонтно-реставрационных работ на Памятнике.

В настоящее время продолжаются работы по благоустройству территории вокруг Бельско-Устьевской церкви. В частности, производится укладка бордюров, водоотводных лотков, организация пешеходных дорожек, ведутся работы по нанесению санирующей штукатурки на цоколе храма, начата булыжная отмостка цоколя, во внутреннем объеме продолжаются лепные и штукатурные работы.

  • Бельско-Устьевскую церковь реставрируют в Порховском районе
    Фото: комитет по охране ОКН Псковской области
  • Бельско-Устьевскую церковь реставрируют в Порховском районе
    Фото: комитет по охране ОКН Псковской области
  • Бельско-Устьевскую церковь реставрируют в Порховском районе
    Фото: комитет по охране ОКН Псковской области
  • Бельско-Устьевскую церковь реставрируют в Порховском районе
    Фото: комитет по охране ОКН Псковской области
  • Бельско-Устьевскую церковь реставрируют в Порховском районе
    Фото: комитет по охране ОКН Псковской области
  • Бельско-Устьевскую церковь реставрируют в Порховском районе
    Фото: комитет по охране ОКН Псковской области

Подрядчик уже закончил работы по прокладке наружных сетей водоснабжения и электрообеспечения, а также по монтажу молниеотводов и заземления.

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