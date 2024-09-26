Почему появился деструктивный эпатаж в кино, рассказал режиссёр Алексей Свиридов

17:21, 26 сентября 2024, ПАИ

Почему возник деструктивный эпатаж в кино, рассказал режиссёр кино, социальных и театральных проектов, сценарист, актёр, а также преподаватель режиссуры и законов драматургии Алексей Свиридов в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 26 сентября.

По его словам, сейчас деструктивного эпатажа намного больше, чем глубокого по содержанию кино. «Деструктив рождается с того, что сегодня большой засев профессиональной киношной сферы непрофессиональными людьми. Им надо создавать что-то продаваемое и зритель, когда смотрит это, становится соучастником. Он создаёт рейтинг, и неблагочестивые продюсеры смотрят на него», – отметил Алексей Свиридов.

Также режиссёр подчеркнул, что уделяет внимание теме новаторства среди режиссёров. «Не надо современными наклейками говорить, что это что-то новаторское. Нет, новаторское будет, если вы тему раскроете с другой стороны, посмотрите на неё чуть-чуть по-другому, выделите акцент, который вас волнует как режиссёра и поговорите со зрителем о чем-то серьёзном», – резюмировал Алексей Свиридов.