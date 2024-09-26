Десант олимпийских чемпионов: в Пскове именитые спортсмены пообщались со школьниками

В рамках всероссийской благотворительной программы «Олимпийские легенды – детям, молодёжи и детскому спорту России» Псков посетила делегация в составе трёхкратной олимпийской чемпионки по лёгкой атлетике Татьяны Казанкиной, трёхкратной рекордсменки мира в беге на 400 метров с барьерами Марины Степановой и олимпийского чемпиона по велоспорту Александра Краснова. Именитые спортсмены посетили псковский лицей № 8. Как прошла встреча – в фоторепортаже Валерии Лагуткиной.