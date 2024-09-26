Телемост с ЛНР провели члены Молодёжного парламента Псковской области

18:12, 26 сентября 2024, ПАИ

В преддверии второй годовщины принятия новых территорий в состав России члены Молодёжного парламента при Псковском областном Собрании депутатов провели встречу с коллегами из Луганской Народной Республики в режиме видео-конференц-связи. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе областного Собрания.

От лица депутатского корпуса регионального парламента молодых парламентариев ЛНР приветствовал вице-спикер Виктор Остренко. «Этот телемост мы проводим для того, чтобы поговорить о важных вещах, которые нас объединяют, делают нас сильными и определяют наше совместное будущее», – обратился Виктор Остренко к председателю Молодёжного парламента ЛНР Андрею Самойлову и члену парламента Денису Чернышову.

Председатель Молодёжного парламента Александра Бойко также поприветствовала коллег, выразив надежду, что вскоре ребята смогут посетить Псковскую область и онлайн-формат первой встречи сменится очным общением. Члены Молодёжного парламента предложили обменяться организационным опытом, обсудить проектную и законотворческую деятельность, возможности получения федеральных грантов на реализацию молодёжных инициатив, а также поговорить об актуальной повестке.

«Перед Луганской Народной Республикой, как и перед всем народом нашей страны, стоит одна главная цель – наша скорейшая победа, в которую мы все верим и ждём, – сказал, отвечая на вопрос о главных современных вызовах, Андрей Самойлов. – Мы испытываем гордость, что вошли в состав России. 30 сентября – красный день календаря и наш второй день рождения. 12 мая 2014 года мы создали Луганскую Народную Республику, а спустя восемь лет уже стали полноправным субъектом РФ. Это день, к которому мы шли долгие годы».

Андрей Самойлов также подчеркнул, что важной задачей является интеграция ЛНР в законодательную сферу и во все секторы политической, общественной и экономической жизни.

Заместитель председателя Молодёжного парламента Дарья Морозова поинтересовалась, как идёт восстановление инфраструктуры на новых территориях. Андрей Самойлов рассказал об открытом в прошлом году Доме молодёжи, который, несмотря на военные ограничения «функционирует на полную мощь».

Врио руководителя правительственного комитета по молодёжной политике Дмитрий Яковлев, в прошлом член третьего и четвёртого составов Молодёжного парламента, признался, что до сих пор считает себя частью этой большой команды. Представитель исполнительного органа рассказал об открытии Дома молодёжи в Пскове в рамках реализации проекта «Регион для молодых» и призвал членов Молодёжного парламента ЛНР к активной коммуникации в рамках мероприятий, которые проходят в Псковской области.

Договорённость об участии в одном из них удалось достигнуть уже в ходе телемоста – члены Молодёжного парламента ЛНР присоединятся к лиге дебатов «Истина», которую уже пятый год подряд проводит среди школьников и студентов Молодёжный парламент при Псковском областном Собрании депутатов. В отборочных играх представители Луганской Народной Республики будут соревноваться онлайн, а на финал, в случае успешного результата, пообещали приехать лично.