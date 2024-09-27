В Белоруссию могут начать впускать по российскому полису ОСАГО

12:26, 27 сентября 2024, ПАИ

В Белоруссию могут начать впускать по российскому полису ОСАГО. Госдума приняла законопроект в первом чтении, пишет ТАСС.

Законопроект предполагает признание полисов ОСАГО в рамках Союзного государства. Согласно документу, на заключение договора могут рассчитывать только страховщики, которые постоянно находятся в России или Белоруссии. Кроме того, сам автомобиль должен быть зарегистрирован на территории Союзного государства.

Кроме того, оператор автоматизированной информационной системы страхования будет осуществлять обмен сведениями о заключенных договорах ОСАГО в режиме реального времени при пересечении водителями государственной границы России. Это необходимо для проверки факта заключения договоров и противодействия мошенничеству в страховании. Обмен данными, включая персональные данные, будет происходить с сотрудниками органов внутренних дел, таможенных органов, а также с профессиональными объединениями страховщиков, включая иностранные организации.

Изначально в случае принятия документ должен был вступить в силу с 1 октября 2024 года. Однако некоторые СМИ сообщают о перенесении сроков на 1 января 2025 года.