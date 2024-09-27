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Главный гериатр Псковской области и замначальника госпиталя для ветеранов войн станут гостями программы «Анамнез»

Главный гериатр Псковской области Дарья Ульвачева и заместитель начальника Псковского госпиталя для ветеранов войн Маргарита Жукова станут гостями программы «Анамнез» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в пятницу, 27 сентября, в 14:00.

Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ

Когда у человека начинается старость? Почему люди стареют преждевременно? Насколько доступна гериатрическая помощь в Пскове? Какие проблемы в здоровье псковичей чаще всего выявляются? Какие методы работы с пожилыми самые эффективные? Можно ли предотвратить развитие старческой астении?

Об этом и многом другом – в эфире программы «Анамнез» сегодня в 14:00. Видеотрансляцию программы смотрите на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».

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