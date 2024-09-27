С какого возраста человек считается пожилым, рассказала эксперт

16:47, 27 сентября 2024, ПАИ

Когда человека можно причислить к пожилому возрасту, рассказала заместитель начальника Псковского госпиталя для ветеранов войн Маргарита Жукова в эфире программы «Анамнез» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в пятницу, 27 сентября.

«Темп старения у каждого свой. Существует много причин: в первую очередь это генетика, образ жизни, характер работы, которую выполняет человек всю свою жизнь. Бывает, что уже в 40 лет человек начинает стареть, бывает он и в 75 чувствует себя совершенно здоровым, и он действительно им является», – отметила Маргарита Жукова.

Также она добавила, что люди старше 60 лет будут считаться пожилыми. Людей старше 60 лет в Псковской области, по данным Росстата, около 27,5% от всех жителей региона, поэтому госпиталь старается освещать свою работу, подчеркнула Маргарита Жукова.