Семья играет важную роль в профилактике деменции – главный гериатор Псковской области

17:29, 27 сентября 2024, ПАИ

Как предотвратить снижение интеллекта пожилым людям, рассказала главный гериатор Псковской области Дарья Ульвачёва в эфире программы «Анамнез» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в пятницу, 27 сентября.

«Важно понимать, что деменция развивается по разным причинам, и, к сожалению, её не избежать в той или иной степени. Однако я точно знаю по своему опыту с нашими пациентами, что обучение новому помогает всегда замедлить этот процесс. Самое главное – не останавливаться на достигнутом, а изучать новое. Это значит читать новые книги, гулять по новым маршрутам, изучать новый язык», – отметила Дарья Ульвачёва.

Гериатор рассказала, что большую роль в профилактике деменции играет семья и новые технологии – смартфоны, социальные сети, а также интеллектуальные мобильные игры.

Также Дарья Ульвачёва обратила внимание на то, что неврологи и психиатры могут назначать и медикаментозную терапию в профилактических целях.