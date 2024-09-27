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Общество

Семья играет важную роль в профилактике деменции – главный гериатор Псковской области

Как предотвратить снижение интеллекта пожилым людям, рассказала главный гериатор Псковской области Дарья Ульвачёва в эфире программы «Анамнез» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в пятницу, 27 сентября.

Фото: ПАИ

«Важно понимать, что деменция развивается по разным причинам, и, к сожалению, её не избежать в той или иной степени. Однако я точно знаю по своему опыту с нашими пациентами, что обучение новому помогает всегда замедлить этот процесс. Самое главное – не останавливаться на достигнутом, а изучать новое. Это значит читать новые книги, гулять по новым маршрутам, изучать новый язык», – отметила Дарья Ульвачёва.

Гериатор рассказала, что большую роль в профилактике деменции играет семья и новые технологии – смартфоны, социальные сети, а также интеллектуальные мобильные игры.

Также Дарья Ульвачёва обратила внимание на то, что неврологи и психиатры могут назначать и медикаментозную терапию в профилактических целях.

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