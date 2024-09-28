В Пскове проходит турнир по боксу памяти известного псковского тренера Александра Беха

В Пскове сегодня стартовал открытый турнир по боксу, посвящённый памяти заслуженного работника физической культуры России Александра Беха.

Известный псковский тренер по боксу Александр Бех ушёл из жизни 15 декабря 2017 года. Его учениками были временный чемпион мира по версии WBA Валерий Брудов, а также чемпион Европы по версии WBO и чемпион мира по версии WBF Артур Акавов.

За стартом боксёрского турнира наблюдала фотокорреспондент Валерия Лагуткина.