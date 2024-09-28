Сельхозярмарка «Осень-2024» в Пскове

Более 170 фермеров и предприятий представляют свою рыбную и мясную продукцию, кондитерские и хлебные изделия, товары пчеловодства и птицеводства, свежие и консервированные овощи, ягоды и фрукты, а также саженцы плодовых деревьев и кустарников, цветы.
Торговля развернулась на бывшей территории Белорусского рынка – на пересечении улиц Карла Маркса и Воровского.
Как проходит ярмарка в Пскове – в фоторепортаже Валерии Ковалёвой.
Фото: Валерия Ковалёва/ПАИ, 10:55, 28 сентября 2024, ПАИ
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