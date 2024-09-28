Сельхозярмарка «Осень-2024» в Пскове

Более 170 фермеров и предприятий представляют свою рыбную и мясную продукцию, кондитерские и хлебные изделия, товары пчеловодства и птицеводства, свежие и консервированные овощи, ягоды и фрукты, а также саженцы плодовых деревьев и кустарников, цветы.

Торговля развернулась на бывшей территории Белорусского рынка – на пересечении улиц Карла Маркса и Воровского.

Как проходит ярмарка в Пскове – в фоторепортаже Валерии Ковалёвой.