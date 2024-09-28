У около 40% псковских школьников есть проблемы с ожирением

12:50, 28 сентября 2024, ПАИ

У около 40 % псковских школьников есть проблемы с ожирением, сообщили ПАИ в комитете по здравоохранению Псковской области.

Чаще всего связано это с чрезмерной калорийностью пищи и её неправильным употреблением. «У детей в день должно быть три основных приёма пищи и два-три дополнительных. 30 % калорий ребёнок должен получать на завтрак, 40 % – на обед, 10 % – в полдник и остальные 20 % – на ужин», – отметил врач-эндокринолог детской областной больницы Олег Соловьёв.

Врач рекомендует не кормить детей слишком поздним ужином, чтобы к завтраку желудок успел отдохнуть, а ребёнок – проголодаться. «Иначе он пойдёт в школу голодным, потому что откажется от завтрака, мозг не получит питания, а первыми уроками, как правило, ставят самые сложные русский и математику, во время которых требуется максимальное включение в работу» – пояснил врач.

Для перекусов рекомендуется давать в школу яблоки, морковь, фруктовое пюре, творожок, кусочек сыра с цельнозерновым или ржаным хлебом, настоящее какао на молоке, морс, компот.

О правильном питании детей можно узнать на портале Минздрава, созданном в рамках президентского нацпроекта «Демография», «Думай, что ешь»: clck.ru/3BdKKe.