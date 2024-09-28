Стало известно, чем опасны магнитные бури для здоровья человека
Плохое самочувствие во время магнитных бурь появляется у трёх четвертей населения планеты. Об этом пишет РИА Новости.
Кроме того, по итогам исследований во время геомагнитного события повышается показатель смертности от инфарктов и инсультов.
При этом наиболее подвержены плохому самочувствию те, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями, и люди с различными психоэмоциональными расстройствами. Магнитная буря может привести к излишней возбудимости, а также к воспалению суставов, к боли в спине и к тяжести в ногах.
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