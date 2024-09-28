Стало известно, чем опасны магнитные бури для здоровья человека

20:58, 28 сентября 2024, ПАИ

Плохое самочувствие во время магнитных бурь появляется у трёх четвертей населения планеты. Об этом пишет РИА Новости.

Кроме того, по итогам исследований во время геомагнитного события повышается показатель смертности от инфарктов и инсультов.

При этом наиболее подвержены плохому самочувствию те, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями, и люди с различными психоэмоциональными расстройствами. Магнитная буря может привести к излишней возбудимости, а также к воспалению суставов, к боли в спине и к тяжести в ногах.