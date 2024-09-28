Полиция продолжает устанавливать местонахождение псковича с татуировкой

23:34, 28 сентября 2024, ПАИ

Продолжается поиск 49-летнего Дмитрия Абрамова. Он проживал в доме в переулке Путейца в Пскове, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

С 2 сентября 2023 года его местонахождение неизвестно.

Мужчине на вид 45–50 лет. Рост – 190 сантиметров, худощавое телосложение. На правой руке между пальцами есть татуировка с буквой «Д» и шрамы от ожогов.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Дмитрия Абрамова, просят обратиться по телефонам 59-63-09, 8-952-21-44-897 (отдел разыскной работы УМВД России по городу Пскову), 59-63-22 (дежурная часть УМВД) или 02, 112.