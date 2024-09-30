В Опочке токарь поздоровался с коллегами – и умер

12:45, 30 сентября 2024, ПАИ

Работник МУП «Теплоэнерго» умер перед началом рабочего дня в Опочке, сообщили ПАИ в Государственной инспекции труда в Псковской области.

71-летний токарь приехал на работу на велосипеде. Он подошёл поздороваться с другими работниками, вдруг замолчал и присел на скамейку. Проводившая в организации предрейсовые осмотры медсестра отметила, что мужчина уже не дышит.

Прибывшая скорая медпомощь констатировала смерть токаря.

Обстоятельства происшествия уточняются.