В Опочке токарь поздоровался с коллегами – и умер
Работник МУП «Теплоэнерго» умер перед началом рабочего дня в Опочке, сообщили ПАИ в Государственной инспекции труда в Псковской области.
71-летний токарь приехал на работу на велосипеде. Он подошёл поздороваться с другими работниками, вдруг замолчал и присел на скамейку. Проводившая в организации предрейсовые осмотры медсестра отметила, что мужчина уже не дышит.
Прибывшая скорая медпомощь констатировала смерть токаря.
Обстоятельства происшествия уточняются.
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