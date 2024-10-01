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Общество

Замученного людьми хаски спасают в Псковской области

Замученного людьми хаски спасают в Псковской области, сообщается в группе автономной некоммерческой зоозащитной организации «Жизнь» в соцсети «ВКонтакте».

  • Замученного людьми хаски спасают в Псковской области
    Фото: АНЗО «Жизнь»
  • Замученного людьми хаски спасают в Псковской области
    Фото: АНЗО «Жизнь»
  • Замученного людьми хаски спасают в Псковской области
    Фото: АНЗО «Жизнь»
  • Замученного людьми хаски спасают в Псковской области
    Фото: АНЗО «Жизнь»
  • Замученного людьми хаски спасают в Псковской области
    Фото: АНЗО «Жизнь»

«Думали, что видели уже многое, но люди не перестают удивлять своей жестокостью. Это молодой хаски – Рэй. Ему всего два года, а выглядит он как дряхлый старик. Малыш еле передвигается. Тело практически невесомое, а голова распухшая. Его история до банального проста и ужасна. Это не бездомная собака, а «счастливая, хозяйская» из деревни Заборовье. Завели себе пушистую игрушку и позабыли кормить. И, по словам окружающих, ещё и издевались над собакой», – отмечается в группе.

В приюте рассказали, что в августе Рэй появился с замотанной скотчем мордой, очень худой и немощный. Люди, которые обратились в приют, немного откормили Рэя, и он пропал, добавили в организации.

«Видимо, вернулся к своим «хозяевам». Те привязали Рэя и продолжили свои эксперименты по выживанию без еды и воды. Видимо, он иногда сбегает, собрав остатки своих сил. И в этот раз он появился, как сказали, приполз в место, где ему помогут хотя бы едой. Похоже, Рэя ещё и избили», – рассказали в приюте.

Зоозащитники отметили, что, когда его привезли, он еле стоял на ногах, на голове была запекшаяся кровь, у него была опухшая морда и изо рта сочилась кровь со слюной. Глаз был с кровоподтёком, а вся кожа покрыта струпьями, отметили в приюте.

Сейчас животное проходит все этапы лечения в ветеринарной клинике под руководством сотрудников приюта.

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