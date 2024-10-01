Стоимость проезда в общественном транспорте изменилась в Псковской области

10:47, 01 октября 2024, ПАИ

Цена на проезд в общественном транспорте в Псковской области изменилась сегодня, 1 октября. Соответствующие приказы регионального комитета по тарифам и энергетике опубликованы на сайте нормативных правовых актов Псковской области.

В Пскове стоимость проезда пассажиров и перевоза багажа теперь составит 38 рублей, в Великих Луках – 31 рубль.

Кроме того, проезд в Бежаницах, Дно, Дедовичах, Острове, Опочке, Печорах, Пустошке, Порхове, Себеже и Стругах Красных будет стоить 27 рублей, в Новосокольниках – 28 рублей, а в Невеле – 34 рубля.

В «Псковпассажиравтотрансе» отметили, что проездные карты по-прежнему остаются самым выгодным и экономным способом оплаты проезда.

Напомним, что последний раз цены на проезд в автобусах Псковской области менялись в 2022 году. Тогда стоимость выросла до 36 рублей.