Захватывающий досуг в любое время года с материалами «Технониколь»: новый развлекательный центр появится в Великих Луках

12:04, 01 октября 2024, ПАИ

В Великих Луках с применением гидроизоляционной ПВХ-мембраны LOGICROOF возводится семейно-развлекательный центр «Луки Парк». Это первый подобный объект в городе, рассказали ПАИ в компании «Технониколь».

В Великих Луках (Псковская область) на финишную прямую выходит строительство семейно-развлекательного центра «Луки Парк». Это знаковый объект – центры такого уровня раньше в городе не строились. «Луки Парк» – это отдых вне зависимости от погоды, включающий увлекательные развлечения для детей и взрослых. Внутри комплекса расположатся аттракционы, многоуровневые лабиринты, большая батутная арена, игровые аппараты, кинотеатр, кафе, в том числе с видом на исторический центр города и реку Ловать.

Предполагается, что в новом развлекательном центре одновременно будет находиться много детей и взрослых, поэтому для его строительства требовались только самые надёжные и безопасные строительные технологии и решения. Для устройства кровли метражом почти 3,5 тысячи квадратных метров применили строительные материалы «Технониколь». В состав кровельного пирога вошли теплоизоляционные материалы XPS CARBON PROF и «ТЕХНОРУФ ПРОФ», а в качестве гидроизоляционного слоя была выбрана кровельная ПВХ-мембрана LOGICROOF V-RP.

Выбор был обусловлен высокой технологичностью монтажа, что значительно сокращает сроки строительства – мембрана сваривается горячим воздухом при помощи автоматического оборудования.

ПВХ-мембрана LOGICROOF решает проблему качественной, надёжной и долговечной гидроизоляции. При соблюдении технологии монтажа достигается 100 % герметичность, а это значит, что никакие капризы погоды кровле не страшны. Решение с ПВХ-мембраной обеспечивает длительный безремонтный период эксплуатации, так как материал имеет прогнозируемый срок службы более 50 лет.

Активное участие в строительстве семейно-развлекательного центра принимает компания «РегионСНАБ» – силами сотрудников налажены масштабные и оперативные поставки стройматериалов.

Общая площадь комплекса составит 7 500 квадратных метров. Открыть новый семейно-развлекательный центр планируется уже в ноябре 2024 года.

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