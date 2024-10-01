Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Начальник управления образования администрации Пскова Геннадий Иойлев станет гостем «Оглавления»

Начальник управления образования администрации Пскова Геннадий Иойлев станет гостем программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM).

Геннадий Иойлев. Фото: ПАИ

Ведущие Максим Андреев и Александр Машкарин поговорят с главой городского образования о главных капремонтах школ, о точных цифрах нового учебного года, о школьном питании и учебниках, о «Кванториумах» и престижных рейтингах.

Программа выйдет в прямой эфир в 14:00 мск. Видеотрансляция «Оглавления» будет доступна на портале Псковского агентства информации и в группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












01 октября 2024

Ввоз более 430 тысяч луковиц нидерландских тюльпанов и нарциссов запретили в Псковской области
01 октября 2024

Любовь Алексеева назначена председателем Арбитражного суда Псковской области
01 октября 2024

Стали известны самые популярные имена новорождённых в Псковской области
01 октября 2024

Какие законы в России вступили в силу с 1 октября
01 октября 2024

Самые экзотичные имена детей назвали в Псковской области
01 октября 2024

Начальник управления образования администрации Пскова Геннадий Иойлев станет гостем «Оглавления»
01 октября 2024

Около 400 человек приняли участие в муниципальных этапах чемпионата «Движения первых» по оказанию первой помощи
01 октября 2024

Сержик и Аделина: как псковские родители называют детей

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...