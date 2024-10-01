Начальник управления образования администрации Пскова Геннадий Иойлев станет гостем «Оглавления»

12:40, 01 октября 2024, ПАИ

Начальник управления образования администрации Пскова Геннадий Иойлев станет гостем программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM).

Ведущие Максим Андреев и Александр Машкарин поговорят с главой городского образования о главных капремонтах школ, о точных цифрах нового учебного года, о школьном питании и учебниках, о «Кванториумах» и престижных рейтингах.

Программа выйдет в прямой эфир в 14:00 мск. Видеотрансляция «Оглавления» будет доступна на портале Псковского агентства информации и в группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».