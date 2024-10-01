Почти 30% псковичей считают, что подорожание кофе ударит по их карману

13:59, 01 октября 2024, ПАИ

Почти 30% участников опроса в Telegram-канале Псковского агентства информации уверены, что подорожание кофе может ударить по их бюджету.

Почти 30% участников опроса в Telegram-канале Псковского агентства информации уверены, что подорожание кофе может ударить по их бюджету.

32% респондентов отметили, что подорожание кофе не сильно скажется на их расходах – они предпочитают пить кофе только по утрам.

Тех, кто считают цены на кофе и так высокими, и тех, кто вообще не пьёт этот напиток, оказалось поровну – 15%.

Ещё 9% опрошенных спокойно переживут подорожание кофе, так как могут спокойно перейти на другие напитки.

Напомним, эксперты прогнозируют рост стоимости кофе на 20–30% из-за неурожая в этом году.