Пять аистят-первогодок приютили в гдовском аистином центре

14:56, 01 октября 2024, ПАИ

Пять аистят-первогодок поступило в аистиный центр в Гдове в сентябре, сообщается в группе «Дом белого аиста» в соцсети «ВКонтакте».

14 сентября в аистиный центр поступил аистёнок из деревни Дубровка Дедовичского района, 15 сентября – из деревни Выскатка Сланцевского района Ленинградской области, 21 сентября в центр доставили аистёнка из Кингисеппа Ленинградской области.

23 сентября в «Дом белого аиста» поступил аистёнок из деревни Васьково-Иглино Новоржевского района, а 29 сентября – из деревни Барановка Псковского района.

«Все они прибились к людям, выпрашивали еду и никуда не собирались улетать, несмотря на то, что их родители, братья и сёстры уже улетели, некоторые довольно давно», – отметили в аистином центре.

В центре предположили, что птенцы не смогли улететь из-за того, что им не хватило времени научиться полноценно летать и научиться самостоятельности.

Аистята перезимуют в «Доме белого аиста» и весной будут выпущены в природу. «До следующего перелёта в Африку у них будет целое лето впереди, а это значит – достаточно времени, чтобы адаптироваться и научиться самостоятельно выживать в природе», – подчеркнули в центре.