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Общество

Около 70 молодых специалистов приступили к работе в образовательных учреждениях Пскова

68 новых молодых специалистов приступили к работе в образовательных учреждениях Пскова в новом учебном году. Об этом рассказал начальник управления образования администрации Пскова Геннадий Иойлев в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове во вторник, 1 октября.

Фото: ПАИ

«На 1 сентября к нам пришли 68 молодых специалиста, это учителя различных специальностей – предметники, педагоги-психологи, воспитатели дошкольных образовательных учреждений, учителя-логопеды, весь спектр педагогических специальностей. Мы очень рады, что это пополнение состоялось. Во-первых, среди ребят мы видим горящие глаза. Во-вторых, мы понимаем, что для многих профессия это осознанный выбор, а не так, что пришел, немного поработал и ушел – это очень радует», – подчеркнул Геннадий Иойлев.

Он подчеркнул, что если в целом говорить о молодых специалистах, то уже два года при поддержке главы города проходят профессиональные конкурсы и в этом году впервые состоялся конкурс «Педагогический дебют» для всех педагогов, которые работают в образовательных учреждениях менее трех лет.

«Мы увидели интерес, начинающийся профессиональный рост и было очень интересно. Награждение по двум состоявшимся конкурсам состоится на День учителя», – рассказал про результаты конкурса Геннадий Иойлев.

Он подчеркнул, что всего вновь пришли на работу в образовательные организации более 130 человек, а 68 – это молодые специалисты после завершения высшего и среднего профессионального образования.

На сегодняшний день в Пскове 29 общеобразовательных учреждений, 54 дошкольных образовательных учреждения, семь учреждений дополнительного образования.

В сфере образования работает 4400 человек: из них 1200 учителей, почти 1300; воспитателей – чуть больше 1000, плюс психологи, логопеды, инструктора по физической культуре в дошкольных образовательных учреждений и всего в детских садах педагогических работников получается почти 1500 человек.

Всего в сфере образования порядка 40 тысяч детей различных возрастов. Из них порядка 30 тысяч это обучающиеся школ и порядка 11 тысяч воспитанники дошкольных образовательных учреждений.

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