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Общество

Вопрос с нехваткой учебников в школах Пскова почти решён – Геннадий Иойлев

Вопрос с нехваткой учебников в школах Пскова почти решён, рассказал начальник управления образования городской администрации Геннадий Иойлев в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове во вторник, 1 октября.

Фото: ПАИ

«На сегодняшний день практически все школы обеспечены учебниками. В моменте присутствует их нехватка и в первую очередь это связано с тем, что меняется федеральный государственный образовательный стандарт и в соответствии с этим стандартом меняются и учебники. Плюс изношенность учебников, понятно, что какие-то книги передаются из рук в руки. За сентябрь практически по всем образовательным учреждениям мы сформировали и направили заявки на приобретение недостающих учебников», – сказал Геннадий Иойлев.

Нехватка учебников также связана с увеличением количества детей, которые пошли в школы.

«Существуют жёсткие аккредитационные требования по наличию учебников и естественно мы уже сформировали дополнительные заявки – они направлены в издательство «Просвещение». Я надеюсь, что в ближайшее время с учётом логистики эти учебники окажутся в образовательных учреждениях. Плюс практически все средства, которые были запланированы на учебники, на сегодняшний день уже реализованы и учебники уже в образовательных учреждениях», – отметил Геннадий Иойлев.

В отдельных образовательных учреждениях ещё присутствует нехватка учебников, но её замещают электронными версиями, уточнил он.

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